ثورتنا_عيونكم: تضامن واسع مع الثوار اللبنانيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم #ثورتنا_عيونكم، من الشباب العربي، عابر لحدود الدول العربيّة، تضامنًا مع الثوار اللبنانيين، الذين استهدفت عيونهم، على يد قوّات الأمن اللبنانيّة، جرّاء المواجهات التي نشبت بين المحتجين وقوات الأمن.

وبلغ عدد المصابين في اليومين الماضيين أكثر من 520 شخصًا نتيجة أعمال العنف. واتّصفت صدامات يوم السبت، التي أسفرت عن إصابة 377 شخصًا، بعنف لا مثيل له منذ بدء الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ضد طبقة سياسية يعتبرها المحتجون فاسدة وعاجزة عن إدارة الدولة.

وكتب الفلسطيني، رأفت آمنة جمال، على صفحته في"فيسبوك"، #ثورتنا_عيونكم تضامنًا مع كل جرحى بلطجيّة قوى الأمن وقمعها للمتظاهرين، #لبنان_ينتفض #ثورة_١٧تشرين.

وغرّدت الصحافيّة اللبنانيّة، دُجى داوود، على حسابها في موقع "تويتر"، قائلةً إن "#ثورتنا_عيونكم... مهما طفّوا نور البصر. الأذية والوحشية مش أمن. المحاسبة مطلوبة، لأن البلد اللي بدنا ياه فيه عدالة. #لبنان_ينتفض".

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وتضامنت الناشطة أماني جحا، مع المصابين في عيونهم، من خلال تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قائلةً "إنْ يأخُذِ الله مـن عينيَّ نُورَهُـما... ففِي لِسانِي وقلبي مِنْهُما نـورُ قلبي ذَكيٌّ وعَقلي غَيْرُ ذي دَخَلٍ... وفي فمي صارمٌ كالسَّيفِ مأثورُ #ثورتنا_عيونكم".

وتفاعل الشاب اللبناني، جوزيف طاوق، مع الحالة بتغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وكتب أنه، "لعيونك يا لبنان رح بتضلّ عيوننا مفتوحة وقّفوا استهداف الثوّار بعيونهم لأننا شايفينكن يا مجرمين حتى لو كنتو باللباس العسكري #ثورتنا_عيونكم #لبنان_ينتفض".

وغرّد اللبنانيّ عبدو شاهين، على "تويتر"، أنه "#ثورتنا_عيونكم تضامنًا مع كل جرحى اعتداءات قوى الأمن وقمعها للمتظاهرين #من_الشارع_مش_طالعين #لبنان #لبنان_ينتفض".

ورفع طاقم برنامج "السليط الإخباري"، منشور تضامن من خلال صفحة مقدّم البرنامج، الشاب نيكولاس خوري، وقالوا إنه "#ثورتنا_عيونكم تضامنًا مع كل جرحى اعتداءات قوى الأمن وقمعها للمتظاهرين. #لبنان_ينتفض".