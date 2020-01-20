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عدي الربيعي يستقيل من عضوية نادي الشرطة بسبب الاخفاق العربي

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2020-01-20 | 20:24

عدي الربيعي يستقيل من عضوية نادي الشرطة بسبب الاخفاق العربي

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قرر عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، عدي الربيعي الاستقالة من منصبه عقب خروج القيثارة الخضراء من البطولة العربية للاندية الابطال.
وخسر الشرطة امام الشباب السعودي بنتيجة 1-0 في اياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 6-0.

وفي سياق متصل، كشف مصدر في ادارة النادي ان "ادارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الاخفاق في تحقيق الفوز".

واضاف ان "ادارة النادي، قررت استقطاع 25% من عقود اللاعبين بعد الخسارة في مباراة اليوم".

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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