عدي الربيعي يستقيل من عضوية نادي الشرطة بسبب الاخفاق العربي

وخسر الشرطة امام الشباب السعودي بنتيجة 1-0 في اياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 6-0.وفي سياق متصل، كشف مصدر في ادارة النادي ان "ادارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الاخفاق في تحقيق الفوز".

واضاف ان "ادارة النادي، قررت استقطاع 25% من عقود اللاعبين بعد الخسارة في مباراة اليوم".