عدي الربيعي يستقيل من عضوية نادي الشرطة بسبب الاخفاق العربي

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2020-01-20 | 20:24
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قرر عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، عدي الربيعي الاستقالة من منصبه عقب خروج القيثارة الخضراء من البطولة العربية للاندية الابطال.
وخسر الشرطة امام الشباب السعودي بنتيجة 1-0 في اياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 6-0.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في ادارة النادي ان "ادارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الاخفاق في تحقيق الفوز".
وفي سياق متصل، كشف مصدر في ادارة النادي ان "ادارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الاخفاق في تحقيق الفوز".
واضاف ان "ادارة النادي، قررت استقطاع 25% من عقود اللاعبين بعد الخسارة في مباراة اليوم".
المحرر: محمد خليل
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