مصرع عائلة بحادث سير في ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بمصرع عائلة بحادث سير في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عائلة مكونة من اب وام وبنات وزوج احدى البنات لقيت مصرعها، مساء اليوم، بحادث سير على طريق العظيم في ديالى"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.