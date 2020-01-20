ترامب يعتزم الاجتماع مع رؤساء العراق وباكستان وسويسرا خلال منتدى دافوس

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع رؤساء العراق وباكستان وسويسرا خلال منتدى دافوس. ونقلت "الجزيرة" عن البيت الأبيض قوله، إن "ترامب يعتزم الاجتماع مع زعماء العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي خلال منتدى دافوس". ومن المقرر ان يغادر يوم غد الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس.

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