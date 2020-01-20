فرنسا تعتقل 7 أشخاص ببرست خططوا لهجوم إرهابي

اعتقلت الشرطة الفرنسية، مساء الإثنين، 7 أشخاص في مدينة برست خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي عنيف، والسفر لبؤر الصراع في سوريا والعراق، بحسب إذاعة "يورب 1" الفرنسية.

كما نفذت الشرطة حملة مداهمات واسعة في مدينة برست (شمال غرب فرنسا) في إطار جهود مكافحة الإرهاب، ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الإذاعة الفرنسية، أنه يشتبه أن هذه الخلية المشتبه بها كانت تعد لخطة تفجير في فرنسا، ثم السفر إلى المنطقة السورية العراقية.

وأضافت الإذاعة أنه تم القبض على 7 أشخاص المشتبه بهم في إطار مداهمة قوات مكافحة الإرهاب، وبين المتهمين شخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب الفرنسية.



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ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصدر مقرب من التحقيق قوله: "المخابرات الداخلية الفرنسية، بعد فتح تحقيق قضائي بتهمة (الانتماء لشبكة إجرامية تستهدف لعمل إرهابي وإجرامي)، لا تزال تنفذ عدة عمليات تفتيش ومداهمات للبحث عن أسلحة ومتفجرات، وذلك بعد اعتقال المشتبه بهم، بعد تلقي معلومات بإعدادهم خطة لشن هجوم إرهابي عنيف".

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعرضت لأكبر موجة هجمات إرهابية في أوروبا.

وكان آخر تلك الموجات في مايو/أيار الماضي، حيث انفجر طرد مفخخ وسط مدينة ليون أمام مخبز، أدى إلى إصابة 14 شخصاً بجروح طفيفة، وبعد 3 أيام من الواقعة اتضح أن منفذ الهجوم جزائري (24 عاماً) وتم توجيه الاتهام إليه بـ"مبايعته" تنظيم داعش الإرهابي.

وفي سبتمبر/أيلول، قتل شخص وجرح 8 آخرون على الأقل، في حادث طعن، وقع في بلدة فيلوربان بالقرب من مدينة ليون وسط شرق فرنسا، وتم توقيف شخص، بينما تبحث الشرطة عن آخر، فيما لا تزال دوافع منفذي الهجوم غير معروفة.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض مقر شرطة العاصمة الفرنسية باريس لهجوم بسكين من قبل أحد العاملين بالمكان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة، بالإضافة إلى منفذ الهجوم، وأعلنت الشرطة آنذاك تطرف المتهم.