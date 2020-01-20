البيت الابيض: ترامب سيجتمع بزعماء العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي

اعلن ​البيت الأبيض​ عن "نية الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الاجتماع مع زعماء ​العراق​ و​باكستان​ و​سويسرا​ و​الاتحاد الأوروبي​ خلال منتدى دافوس. إضغط للمزيد

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