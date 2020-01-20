الاتحاد الأوروبي يسعى لعقوبات على تركيا بسبب "التنقيب غير الشرعي"

أعلن مفوض شؤون الخارجية و​السياسة​ الأمنية في ​الاتحاد الأوروبي​ جوزيف بوريل،أنه تم تكليف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعداد ​عقوبات​ ضد الأفراد والكيانات في ​تركيا​، المسؤولين عن تنفيذ أعمال ​التنقيب​ الجيولوجي غير الشرعي في منطقة شرق المتوسط.

وأشار بوريل خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "ناقشنا الوضع بشأن عمليات الحفر الجديدة التي تجريها تركيا في ​البحر المتوسط​، ووزير الخارجية القبرصي أبلغنا بذلك، واتفقنا على مطالبة السلطات المختصة في المجالس بوضع اللمسات النهائية على القائمة السوداء للأفراد والكيانات في تركيا، المسؤولة عن أعمال الحفر غير القانونية، والتي يجب فرض عقوبات عليها".