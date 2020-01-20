استعداد إسرائيلي أمني مكثف لزيارة قادة عالميين إلى القدس

تجري ​السلطات الإسرائيلية​ تحضيراتها لاستضافة "منتدى الهولوكوست الدولي" الذي يعقد بمناسبة اليوم العالمي للمحرقة في ​القدس​، بحضور عدد من الزعماء العالميين.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن أبرز الحاضرين هم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونائب الرئيس الأمريكي ​مايك بينس​، وولي العهد البريطاني ​الأمير تشارلز​، وأربعة ملوك هم الملك الاسباني ​فيليب السادس​، الملك الهولندي فيليم الكسندر، ملك ​بلجيكا​ فيليب ودوق ​لوكسمبورغ​ الكبير أنري وهو منصب مواز لملك، بالإضافة إلى 26 من قادة العالم ونحو 46 سياسيا آخرين.

هذا وتستعد ​الشرطة الإسرائيلية​ من خلال قوات مضاعفة، لواحدة من أكبر العمليات الأمنية التي تم تنظيمها في إسرائيل، حيث سيشارك في العملية التي أطلق عليها اسم "وجه المستقبل" نحو 6300 شرطي. وسيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة من قوات حرس الحدود ومتطوعين من أجل الحفاظ على النظام وتوجيه حركة السير في عملية تستمر أسبوعا.