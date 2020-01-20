أكدت مصادر ​الثنائي الشيعي​ لقناة "LBC" أن "​حزب الله​ حريص على التشكيل في أسرع وقت ويتمنى على الجميع التجاوب ل​تشكيل الحكومة​ هذا الاسبوع". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الثنائي الشيعي لـ LBC: حزب الله حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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