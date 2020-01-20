البعريني : بعض المصارف ستفتح أبوابها غداً في عكار

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، ان "بعض المصارف ستفتح يوم غد في عكار وذلك لتسهيل قبض المواطنين مستحقاتهم بعد إغلاق عرقل حياتهم وزاد معاناتهم وذلك بعد اتصالات واسعة مع ادارات الأفرع الرئيسية للمصارف".
وبحث الطرفان في "الشؤون الداخلية وأوضاع البلاد وخاصة ما يجري أمام مجلس النواب في بيروت، ولفتوا الى "ضرورة الحفاظ عل سلمية الحراك الشعبي مع أحقية المطالب التي نادى بها الشعب منذ اليوم الأول".
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