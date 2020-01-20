اشارت مصادر قناة "المنار" الى ان "الاجتماع في منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بحضور النائب السابق ​سليمان فرنجية​ و"الخليلين" بحث لايجاد حل لتمثيل تيار ​المردة​ في الحكومة، وذكر ان احد خيارات الحل رفع تمثيل المردة لوزيرين عبر توسيع الحكومة الى 20 وزيرا".

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كانت هذه تفاصيل خبر المنار: الاجتماع بمنزل دياب كان لحثه على رفع عدد الحكومة الى 20 لتمثيل المردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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