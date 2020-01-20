جعجع بحث مع سفير الارجنتين اخر التطورات السياسية في لبنان

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو آليس، حيث بحث "المجتمعون آخر التطورات السياسية في لبنان".
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