لقاء مغلق يجمع جونسون مع هاري









اسماء السيد - نصر المجالي: التقى الأمير هاري النجل الثاني لولي العهد البريطاني، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بوريس جونسون لمدة 20 دقيقة في محادثات منفردة، وذلك على هامش حضوره مؤتمر قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، الذي بدأ فعالياته في لندن.

وتعتبر مشاركة الأمير هاري في القمة، آخر حضور رسمي ملكي له، بعد تخليه عن دوره المتقدم هو وزوجته ميغان في العائلة الملكية البريطانية، ورغم هذه المشاركة، إلا أنه لن يحضر حفل الاستقبال الذي سيقيمه شقيقه الأمير وليام في قصر باكينغهام للمشاركين في القمة، حيث سيتوجه الى المطار في طريقه الى فانكوفر الكندية.

وأعلن قصر باكينغهام، أمس الأول السبت، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكونا عاملين في العائلة الملكية البريطانية، ولن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي".

وعلى هامش القمة، التقى الأمير هاري مع عدد من المشاركين، وبصفة خاصة مع رئيسي مالاوي وموزمبيق ورئيس الوزراء المغربي، وبعد ذلك عقد اجتماعا مغلقا في فندق انتركونتينتال في منطقة غرينتش في شرق لندن مع رئيس الوزراء بوريس جونسون دون مشاركة أي طرف حكومي أو أي مرافق ملكي.

موافقة مسبقة

وقالت مصادر رسمية إن الأمير هاري كان قد وافق مسبقا على حضور قمة المملكة المتحدة وإفريقيا قبل تخليه مع زوجته عن موقعهما الملكي المتقدم قبل 11 يوما.

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جونسون وهاري على هامش قمة الاستثمار

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، كان أعرب يوم الأحد 19 يناير، عن اعتقاده بأن البلاد بأكملها ترغب في تمني كل الخير للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعد أن قررا التخلي عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة.

وأضاف جونسون، لشبكة "سكاي نيوز" في برلين التي يحضر فيها قمة بشأن ليبيا، "أعتقد أن البلاد بأسرها تتمنى أفضل الأمنيات لهما في مستقبلهما".

وتابع: "كما قلت من قبل.. كنت واثقًا من أن العائلة المالكة التي بقيت لفترة طويلة جدا ستتوصل لسبيل للمضي قدمًا".