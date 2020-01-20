شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب جديد يفضح تواصل المقاول الهارب محمد علي مع قيادى إخواني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامي محمد الباز، تسريب جديد يفضح فيه المقاول محمد علي، وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان ولجانهم الإلكترونية، ومطالب بدعم خارجي لقيام ثورة في مصر، موضحاً أن المقاول الأجير كان يدعو المواطنين إلى النزول للشوارع، من خلال مجموعات من الشباب التابعين للجماعة تتحرك داخل البلاد.
وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج 90 دقيقة، أن هاني صبري كان ينتمي، للجماعة السلفية في مصر ويستقر حالياً في تركيا، وهو يقود مجموعات شبابية في مصر بحيث تعمل على الاحتكاك مع رجال الأمن والنزول والاشتباك لإحداث حالة من البلبة في الدولة، حيث دار حديث بينه وبين المقاول الهارب.
وأكمل محمد الباز، أن صبري كان سعيداً بأنه يتواصل مع محمد علي، وهم يركزون على إحداث حالة من الفوضي في الأيام القادمة، وجاء نص التسريب: "مساء الفل يا هاني مساء الفل يا زعيم، أحنا معاك في أي حاجة تخدم البلد، وأنا مكنتش مطارد وأحنا معاك بكل المجموعات وكل الصفحات ويتواصل معاك والحركة مش سرية.. السري بعض اللجان النوعية والخاصة".
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