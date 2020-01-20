شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين وفتحى سرور وأبو شقة يشاركون فى عزاء الراحل محمود السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، اليوم الأثنين، في عزاء الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض، عضو مجلس النقابة العامة الأسبق بمسجد عمر مكرم .

كما شارك في مراسم العزاء، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ويحيى التونى، وأدهم العشماوى، وعبد الجواد أحمد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين .

وتوفى أمس الأحد، الدكتور محمود السقا المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق، ونعى سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وزويه بالصبر والسلوان، يذكر أن الدكتور الراحل محمود السقا من مواليد عام 1931، نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس النواب دورة 2012 وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد خلال لقائه من قبل بمحامى كفرالشيخ، أن النقابة العامة حريصة على تحقيق استحقاقات النقابات الفرعية، فى ظل ما تقوم به من مشروعات.

وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة العامة لم تتخلف عن تلبية طلب الفرعية بشراء شقتين ولم ينل ذلك إعجاب المحامين، وقامت الفرعية بطلب لشراء أرض جديدة فتمت الموافقة على الشراء إلا أنه نتيجة لوجود خلاف فى سند ملكية الأرض وضعت العوائق أمام ذلك.

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ودعا سامح عاشور، نقيب المحامين، شباب المحامين مستوفى القيد بجدول العام إلى ضرورة نقل القيد إلى جدول الابتدائى خلال المدة التى حددها القانون وهى ستة أشهر منذ صدور قانون المحاماة فى أغسطس الماضي















