عاجل..العثور على الرضيعة ياسمين التي اختطفت من حضن والدتها بمحطة “أولاد زيان”

تمكنت مصالح الأمن في الدارالبيضاء ومكناس، اليوم الاثنين، من العثور على الرضيعة ياسمين التي كانت موضوع بلاغ بالاختطاف.

وحسب مديرية الأمن تم توقيف المشتبه فيها بمدينة مكناس، حيث كانت تعيش حالة التشرد بمحيط المحطة الطرقية، بعدما غادرت الدار البيضاء مباشرة بعد ارتكاب فعل الاختطاف.

ويشار إلى أن والدة ياسمين أضاعت رضيعتها، قبل 16 يوما، في محطة ولاد زيان حيث كانت متجهة إلى مدينة إيموزار، مسقط رأسها، فالتقت بسيدة هناك، تمتهن التسول، وتبادلتا أطراف الحديث بعض الوقت، وحين كانت أم ياسمين مضطرة إلى الذهاب إلى المرحاض طلبت من المتسولة الاعتناء بالرضيعة إلى حين عودتها، إلا أنها بعد ذلك فوجئت باختفاء المرأة المذكورة والرضيعة، فأغمي عليها، ودخلت في حالة انهيار.