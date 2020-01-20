اللغة الأمازيغية وطلب إعادة الخبرة تؤجل محاكمة “أستاذ تارودانت” -التفاصيل

أرجأت المحكمة الابتدائية بتارودانت، اليوم الإثنين، النظر في ملف الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات بدوار “توريرت” التابع لجماعة بونرار بإقليم تارودانت، إلى بعد غد الأربعاء.
وطالبت هيأة الحكم بإعادة إنجاز الخبرة الطبية للطفلة باللغة العربية لأن النسخة التي وصلتها باللغة الفرنسية، إضافة إلى توفير مترجم للغة الأمازيغية.
بينما طالب محامو المتهم بالإفراج عن موكلهم ومتابعته في حالة سراح مؤقت مع وجود ضمانات كافية.
ويشار إلى أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، أمر بتوقيف الأستاذ المذكور إداريا، إلى حين بت القضاء في قضيته.
يشار إلى أن التلميذة مريم لا يتجاوز عمرها 8 سنوات بدوار “توريرت” التابع لجماعة بونرار بإقليم تارودانت، تتهم أستاذ لها بتعنيفها، ما تسبب لها في مضاعفات خطيرة على مستوى العينين وأزمة نفسية حادة، إلا ان الأستاذ المعني ينفي رواية مريم جملة وتفصيلا.
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