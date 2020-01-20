انطلاق محاكمة قتلة حنان بنت الملاح.. الاستماع للمتهمين والمطالبة بعرض فيديو يُوثق الجريمة

انطلقت، زوال اليوم الاثنين، بمحكمة االاستئناف بالرباط، جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل حنان بنت الملاح، التي ذهبت ضحية اعتداء وحشي أودى بحياتها.

وشرعت المحكمة في تقديم الأسئلة للمتهمين مع الاستماع لمداخلات الدفاع من الطرفين، فيما تقدمت هيئة دفاع الجمعيات الحقوقية بملتمس يقضي ضرورة إحضار شريط الفيديو إلى المحكمة وعرضه علنيا داخل الجلسة، نظرا لأنه يتضمن تفاصيل مهمة وحاسمة في القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي يتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وارتكاب أعمال وحشية واستعمال وسائل التعذيب لتنفيذ فعل يعد جناية مع ارتكاب الاحتجاز أثناءه وهتك العرض باستعمال العنف، وجنحتي السكر العلني البين، واستعمال أقراص مخدرة.

ويتابع باقي المتهمين في القضية بتهمة “المشاركة في القتل العمد، وعدم التبليغ عنها مع العلم بوقوعها، إضافة إلى تصوير الضحية دون علمها قصد التشهير بها”.