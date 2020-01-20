البطولة الاحترافية.. الوداد يستهدف الصدارة وآسفي يبحث عن الابتعاد من أسفل الترتيب

يحل، مساء اليوم الاثنين، فريق الوداد الرياضي ضيفا ثقيلا على أولمبيك آسفي، بملعب المسيرة، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ12 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حصد نقاط المباراة كاملة، من أجل الانفراد بالصدارة، خصوصا بعد تعثر المتصدر نهضة بركان، أمس الأحد، بميدانه أمام الرجاء الرياضي، حين اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

ويحتل بطل المغرب وصافة الترتيب برصيد 26 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن النهضة البركانية، جمعها زملاء الكرتي من 8 انتصارات، وتعادلين، بينما تعرضوا للهزيمة في مناسبتين.

Advertisements

وأحرز الخط الأمامي للوداد 22 هدفا، كأقوى خط هجوم في البطولة، في حين اهتزت شباكه في 9 مناسبات، ليكون ثاني أقوى دفاع مناصفة مع مولودية وجدة، والمغرب التطواني.

أمام “القرش” المسفيوي، المنقوص من مواجهتين، يأتي في المركز الثالث عشر بمجموع 13 نقطة، بعد تحقيقه لفوزين، و7 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين، حيث يبحث عن الفوز للابتعاد من أسفل الترتيب.

وإذ كان الوداد يمتلك أقوى خط هجوم، فإن دفاع الأولمبيك يعتبر الأفضل، بعدما استقبل مرماه 8 أهداف فقط، مناصفة مع الدفاع الحسني الجديدي، وهو العدد نفسه، الذي وقعه مهاجموه.