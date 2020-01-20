أوقفت مصالح الدائرة الأمنية 5، التابعة للمنطقة الأمنية بني مكادة، أمس الأحد، في طنجة، شخصين في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة، وحجزت في حوزة أحدهما 55 قرصا مخدرا “الاكستازي”، ومبلغا ماليا، وسلاحا أبيض من الحجم الكبير.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، الملقب بـ”البيطري”، البالغ من العمر 45 سنة، جرى توقيفه، بعدما توصلت الدائرة الأمنية الخامسة، بمعلومات حول بيع قاصر أقراص مخدرة في الحي الجديد، حيث تم تتبعه إلى غاية الوصول إلى مزوده، الذي لم يكن سوى خاله .
ووضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف “البيطري” وابن أخته القاصر.. روجا “الإكستازي” في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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