الإنتاج الثقافيّ الفلسطينيّ 2019 | ملفّ

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -
نضع بين أيدي القرّاء في هذا الملفّ، أربعة مقالات حول الإنتاج الثقافيّ الفلسطينيّ، لمناسبة نهاية عام 2019، وهي تستند إلى مداخلات قُدّمت في حدث ثقافيّ بعنوان "أمسية نهاية السنة - تلخيص عام 2019 ثقافيًّا"، نظّمته جمعيّة الثقافة العربيّة في حيفا، أدارها الصحافيّ ربيع عيد، وقد شارك فيها كلّ من أسماء عزايزة، وسهى عرّاف، وشادن هيب، وحسني الخطيب شحادة.
وتتناول المقالات أربعة حقول ثقافيّة، رصدًا ونقدًا؛ الأدب، والموسيقى، والفنّ التشيكليّ، والسينما.
سينما فلسطين 2019... لا تزال المحاولات فرديّة | سهى عرّاف
الفنّ التشكيليّ الفلسطينيّ... موجز مع فاتحة 2020 | حسني الخطيب شحادة
أدب فلسطين 2019: عراك مستعر بين التفاؤل والقنوط | أسماء عزايزة
موسيقى فلسطين 2019... انحياز للراب والهيب هوب | شادن هيب
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