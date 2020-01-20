السلطات الإيرانية توقف فنانين تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية

الإثنين 20 يناير 2020

السلطات الايرانية

أوقفت السلطات الإيرانية، فنانَين اثنين، أحدهما شارك في فعالية تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية، بينما قاطع الثاني مهرجانا دوليا احتجاجا على حادثة إسقاط الطائرة.



وذكر موقع ”كلمة“ الإخباري، المقرب من المعارض الإيراني مير حسين موسوي اليوم الإثنين، أن قوات حرس الثورة أوقفت المخرج علي فرماني لمشاركته في حفل أقيم في مدينة شيراز لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية.

Advertisements

وأضاف الموقع أن السلطات أوقفت أيضا الممثل المسرحي، مسعود حكم أبادي، لمقاطعته مهرجان ”الفجر السينمائي“ الدولي، احتجاجا على حادثة إسقاط الطائرة.

ويعد ”الفجر السينمائي“ أهم مهرجان دولي في إيران تنظمه مؤسسة ”فارابي“ سنويا في طهران مطلع شباط/ فبراير من كل عام، تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد.

وفي مطلع يناير الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز ”بوينغ 737“ في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

ولاحقا، أعلنت هيئة الأركان، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب، إثر ”خطأ بشري“، لحظة مرورها فوق ”منطقة عسكرية حساسة“.

وقد أعلن الحرس الثوري، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.