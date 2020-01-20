ترامب يحث مجلس الشيوخ على رفض المساءلة باعتبارها إهانة للدستور الأمريكي‎

الإثنين 20 يناير 2020

صورة ارشيفية

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ يوم الثلاثاء.

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ويدعو ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وجاء في الملخص الذي نشر اليوم الإثنين ”ينبغي أن يسارع مجلس الشيوخ لرفض هاتين التهمتين الباطلتين وتبرئة الرئيس“.

كما وصف الملخص التهمتين بأنهما ”إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية“، وقال إن تهمة تعطيل عمل الكونغرس ”سخيفة وخطيرة“.