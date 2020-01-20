شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. متظاهرون غاضبون يقطعون الطريق الدولي إلى الناصرية والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يناير 2020 أقدم متظاهرون غاضبون، الاثنين، على قطع الطريق الدولي بين بغداد و الناصرية.

Advertisements وقالت مصادر إن "متظاهرين غاضبين اقدموا اليوم، على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد و الناصرية". وتشهد محافظات الوسط والجنوب وبغداد تصعيدا في وتيرة الاحتجاجات مع انتهاء مهلة الناصرية.

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