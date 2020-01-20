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شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل المغرب يزور ولي عهد أبو ظبي في مقر إقامته بالمغرب والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
العاهل المغربي
تداول ناشطون التواصل الإجتماعي المغاربة والعرب صورة للعاهل المغربي الملك محمد السادس برفقة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمقر إقامته في المغرب.
وتظهر الصورة مدي تقارب بين الزعيمين العلاقات، كما رأى معلقون أنها تنسف الشائعات التي زعمت فتور العلاقات بين المغرب ودولة الإمارات.
ويعكس اللقاء بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسب وسائل إعلامية محلية، التطور الملحوظ في العلاقات بين المغرب والإمارات.
وتأتي زيارة محمد بن زايد للمغرب بعيد لقائه، يوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين، المستشارة أنجيلا ميركل؛ لبحث الوضع في ليبيا، قبيل انعقاد المؤتمر الذي بحث الملف الليبي.
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