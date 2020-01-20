“الزياني” و “جريفيثس” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:46 مساءً, 20 يناير 2020 م المناطق - واس استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبة بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن جريفيثس.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة.

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