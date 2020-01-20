زلزال يضرب جنوب ايران

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الاثنين، قضاءي تخت، وقلعه قاضي بمحافظة هرمزكان (جنوبي ايران ). وافاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بحسب وكالة "فارس"، ان هذه الهزة وقعت في الساعة 06:19:38 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.72 والطول الشرقي 56.45 .



واضاف: ان الزال وقع في عمق 12 كم من سطح الارض في قضاءي تخت وقلعه قاضي، على بعد 61 كم من مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان).

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