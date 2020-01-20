اجتماع طارئ للصحة العالمية بسبب الفيروس الصيني القاتل

وجاء في البيان "سوف تجتمع اللجنة يوم الأربعاء القادم في جنيف، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق دولي".

وينتشر فيروس "كورونا" عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية.



وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقاً.

وظهرت حالات محتملة مشابهة في كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

