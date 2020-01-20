اخبار العالم

رسمياً.. ريال مدريد يُبرم أولى صفقاته الشتوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-01-20 | 19:09

رسمياً.. ريال مدريد يُبرم أولى صفقاته الشتوية

3,908 مشاهدة

أعلن ، مساء اليوم الاثنين، إبرام أولى الصفقات الشتوية، بالتعاقد مع الشاب البرازيلي رينير خيسوس من صفوف فلامينجو البرازيلي.
وقال ريال مدريد، خلال بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني: "يُعلن نادي ريال مدريد، عن تعاقده مع رينير خيسوس، بعقد يمتد حتى عام 2026، قادمًا من فلامينجو البرازيلي".

وأضاف البيان: "رينير سيلتحق بفريق الشباب (كاستيا) حين ينتهي من مشاركته مع المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي".


ولم يُعلن ريال مدريد عن تفاصيل الصفقة المالية، لكن التقارير الصحفية الأخيرة، أفادت أن الميرنجي سيدفع 30 مليون يورو.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ريال مدريد يُبرم أولى صفقاته الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا