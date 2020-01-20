رسمياً.. ريال مدريد يُبرم أولى صفقاته الشتوية

2020-01-20 | 19:09
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أعلن ريال مدريد، مساء اليوم الاثنين، إبرام أولى الصفقات الشتوية، بالتعاقد مع الشاب البرازيلي رينير خيسوس من صفوف فلامينجو البرازيلي.
وقال ريال مدريد، خلال بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني: "يُعلن نادي ريال مدريد، عن تعاقده مع رينير خيسوس، بعقد يمتد حتى عام 2026، قادمًا من فلامينجو البرازيلي".
وأضاف البيان: "رينير سيلتحق بفريق الشباب (كاستيا) حين ينتهي من مشاركته مع المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي".
ولم يُعلن ريال مدريد عن تفاصيل الصفقة المالية، لكن التقارير الصحفية الأخيرة، أفادت أن الميرنجي سيدفع 30 مليون يورو.
وأضاف البيان: "رينير سيلتحق بفريق الشباب (كاستيا) حين ينتهي من مشاركته مع المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي".
ولم يُعلن ريال مدريد عن تفاصيل الصفقة المالية، لكن التقارير الصحفية الأخيرة، أفادت أن الميرنجي سيدفع 30 مليون يورو.
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