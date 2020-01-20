بالصور.. انتهاء المرحلة الأولى من أعمال ترميم جامع النوري ومنارة الحدباء

أعلنت المبادرة الرائدة لليونسكو "إحياء روح الموصل"، الاثنين، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال ترميم جامع النوري الكبير الذي تعرض مع منارة الحدباء إلى تدمير شبه كامل على يد تنظيم "داعش" في عام 2017.
وكانت اليونسكو قد اضطلعت بالمهمة الدقيقة لإعادة البناء انطلاقاً من الأنقاض، مع ضمان الالتزام الخالص بالطابع التاريخي للموقع.
وأضافت، أنه "في تشرين الأول 2019، بدأت اليونسكو العمل على إزالة الألغام الأرضية من الموقع، وتثبيت ما تبقى من الهيكل الهش للمئذنة التاريخية المائلة التي يبلغ ارتفاعها 45 متراً، والتي بُنيت منذ ما يزيد على 840 عاماً".
وأوضحت اليونسكو، أنه "في أواسط شهر تشرين الثاني، أُزيلت الأنقاض بالكامل من محيط المئذنة وجامع النوري، وثُبتت قبة الجامع بوضع أشرطة حول قاعدتها ودعاماتها".
وتابعت، أنه "خلال الشهر الماضي، جرى العمل على تدعيم أقواس الرواق في جامع النوري، وبذلك تصل هذه المرحلة من الترميم إلى خواتيمها".
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