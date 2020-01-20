اصابة مواطن بنزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة مواطن بنزاع عشائري في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا تطور مساء اليوم الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة ام الشويج في البصرة ما اسفر عن اصابة مواطن بجروح".

يذكر أن بغداد ومحافظات عدة تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية ومشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن قتلى وجرحى.