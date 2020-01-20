مقرب من الصدر: التظاهر في بغداد والصلاة فيها الجمعة المقبلة اولى

أكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن التظاهر سيكون في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى ان الصلاة في بغداد يوم الجمعة المقبل أولى. وقال العراقي في منشور اطلعت عليه الخليج 365، إن "الإبقاء على صلوات الجمعة في المحافظات على قدر الضرورة والواجب.. وإلا فالتظاهر في بغداد والصلاة فيها في الجمعة القادمة اولى وأفضل امام الله وامام الوطن".



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