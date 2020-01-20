الشرطة يخسر مجدداً امام الشباب السعودي في البطولة العربية

2020-01-20 | 17:19
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خسر فريق الشرطة مجدداً امام الشباب السعودي في المباراة التي اقيمت على ملعب الملك عبد الله ال ثاني ضمن مواجهات اياب دور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
ورغم الاستحواذ والسيطرة والاداء الكبير للقيثارة الخضراء، الا انه لم ينجح في تتويج اداءه بهدف، لكن منافسه نجح في التسجيل عند الدقيقة 89 عن طريق كريستيان جوانكا، لتنتهي المباراة بهدف دون رد.
هذه النتيجة اخرجت الشرطة رسمياً من البطولة، بعدما خسر في مباراة الذهلب بنتيجة 6-0.
هذه النتيجة اخرجت الشرطة رسمياً من البطولة، بعدما خسر في مباراة الذهلب بنتيجة 6-0.
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