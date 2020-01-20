اخبار العالم

الشرطة يخسر مجدداً امام الشباب السعودي في البطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-01-20 | 17:19

الشرطة يخسر مجدداً امام الشباب السعودي في البطولة العربية

المصدر:

8,199 مشاهدة

خسر فريق الشرطة مجدداً امام الشباب السعودي في المباراة التي اقيمت على ملعب الملك عبد الله ال ثاني ضمن مواجهات اياب دور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
ورغم الاستحواذ والسيطرة والاداء الكبير للقيثارة الخضراء، الا انه لم ينجح في تتويج اداءه بهدف، لكن منافسه نجح في التسجيل عند الدقيقة 89 عن طريق كريستيان جوانكا، لتنتهي المباراة بهدف دون رد.

هذه النتيجة اخرجت الشرطة رسمياً من البطولة، بعدما خسر في مباراة الذهلب بنتيجة 6-0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يخسر مجدداً امام الشباب السعودي في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا