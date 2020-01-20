الشرطة يخسر مجدداً امام الشباب السعودي في البطولة العربية

ورغم الاستحواذ والسيطرة والاداء الكبير للقيثارة الخضراء، الا انه لم ينجح في تتويج اداءه بهدف، لكن منافسه نجح في التسجيل عند الدقيقة 89 عن طريق كريستيان جوانكا، لتنتهي المباراة بهدف دون رد.

هذه النتيجة اخرجت الشرطة رسمياً من البطولة، بعدما خسر في مباراة الذهلب بنتيجة 6-0.

