مقتل 9 مدنيين بهجوم انتحاري غربي تشاد

أسفر هجوم انتحاري جديد يحمل بصمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي عن مقتل 9 مدنيين، الإثنين، في منطقة بحيرة تشاد؛ حيث تكثفت هجمات التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة.



وأعلن مسؤول أمني في المنطقة أن "انتحارية فجرت نفسها في كايجا كيندجيريا، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى هم امرأتان و7 رجال".

وأكد المتحدث باسم الجيش التشادي الكولونيل عازم برماندوا وقوع الهجوم وعدد الضحايا.

وأوضح أن الانتحارية تسللت إلى قاعة كانت تضم رجالاً ونساء، وأضاف المتحدث باسم الجيش أنها "بوكو حرام من دون أدني شك".

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وكايجا كيندجيريا قرية يقطنها نحو 7 آلاف شخص تقع في منطقة بحيرة تشاد وليست المرة الأولى التي تستهدفها الجماعة الجهادية.

ففي 14 أغسطس/آب الفائت، فجرت انتحارية حزامها الناسف في القرية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وعسكري.

ومنذ أشهر، تكثفت الهجمات الجهادية في حوض بحيرة تشاد، التي تمتد بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وبدأ تمرد بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا عام 2009، قبل أن ينتشر في الدول المجاورة، وينشط خصوصاً في منطقة بحيرة تشاد جناح المتمردين المرتبط بتنظيم داعش.

ومنذ 2015، تقاتل دول المنطقة بوكو حرام وتنظيم داعش في المنطقة عبر قوة إقليمية مشتركة.