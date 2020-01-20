مليشيا الحوثي تفشل في استهداف القوات الخاصة بمأرب اليمنية

فشلت مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن، مساء الإثنين، في استهداف مدرسة القوات الخاصة في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، وذلك بعد يومين من ارتكابها مجزرة أسفرت عن مقتل 79 مجندا.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية": إن صاروخا باليستيا سقط في محيط مدرسة القوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب، ما أسفر عن دوي انفجار عنيف.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما تضرر عدد من المنازل السكنية القريبة من مكان الحادث.

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والسبت الماضي، وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة جديدة لجهود المجتمع الدولي في إحياء عملية السلام باليمن، بارتكاب مجزرة بحق عدد من المجندين أثناء صلاة المغرب، هي الأبشع والأكبر عددا على الإطلاق منذ 3 أعوام.



وجاءت المجزرة الحوثية في مأرب، والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مجندا يمنيا، فيما يشبه الرد على المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الذي كان قد أعلن، مساء الخميس الماضي، أمام مجلس الأمن، أن اليمن يشهد أكثر الأسابيع هدوءا منذ بدء الحرب، ولم تكن هناك أي حركة عسكرية على الأرض، أو هجمات بطائرات مسيرة.

ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بالهجوم الدامي في مأرب، بل قامت بزحف عسكري في مديرية "نهم" شرق صنعاء، وكذلك في الحدود الشمالية لمحافظة الضالع (جنوب)، في مقابل التزام من القوات الحكومية والتحالف العربي بالتهدئة، بهدف إفساح المجال للتحركات الدولية لإنعاش عملية السلام.

وقوبلت المجزرة الحوثية بتنديد عربي ودولي واسع، باعتبارها استهدافا متعمدا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

