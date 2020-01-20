أنباء عن ترشيح محمد علاوي رئيسا للحكومة العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية عراقية، الإثنين، إن الرئيس العراقي برهام صالح يعتزم تكليف وزير الاتصالات السابق محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات عارمة تنديداً بانتشار الفساد داخل مؤسسات البلاد، فضلاً عن تصاعد معدلات البطالة.

وأدت الاحتجاجات الأخيرة لاستقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عن الحكومة وكلف حينها بتسيير الأعمال.

وظل العراق أكثر من شهر ونصف دون رئيس حكومة فعلي بعد استقالة عادل عبدالمهدي، بعد فشل تشكيل حكومة جديدة.

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ومحمد علاوي هو سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين، وكان وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وخلال الأيام الماضية أظهرت كتابات علاوي أنه قد يكون منحازاً بعض الشيء لصف الثوار العراقيين.

ووفقاً لبعض النواب العراقيين، فإنه يحظى بالقبول لدى غالبية النواب، وأنه قد يحصل على دعم 175 نائباً في البرلمان.