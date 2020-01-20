بومبيو يحث المجموعة الدولية على دعم جهود إزاحة مادورو

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، المجموعة الدولية إلى "مواصلة دعم" الجهود "لإنهاء طغيان" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقال بومبيو، بحسب الترجمة الرسمية بعد لقائه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في بوجوتا "يجب أن يواصل العالم دعم جهود الشعب الفنزويلي للعودة إلى الديمقراطية وإنهاء طغيان مادورو، الذي يترك أثراً في كولومبيا وكل المنطقة".

وبومبيو الذي بدأ في كولومبيا جولته السابعة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، أضاف أن واشنطن ستواصل العمل من أجل "إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا"، معتبراً أن "المواطنين يرفضون السلطوية ويطالبون بالحرية".

وندد من جانب آخر "بالبؤس الذي ألحقه" مادورو بشعب بلاده التي تشهد أزمة دفعت بنحو 4.6 مليون فنزويلي إلى الرحيل في السنوات الماضية؛ بينهم 1.6 مليون انتقلوا إلى كولومبيا المجاورة.

Advertisements

وقال بومبيو إن "الرئيس دوكي وأنا نؤكد تعهدنا حيال القيم المشتركة لدينا، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية الكبرى التي تسبب بها نظام مادورو".

ويلتقي بومبيو أيضاً في بوغوتا المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الذي تعترف نحو خمسين دولة به رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

من جانب آخر، سيشارك، الثلاثاء، في المؤتمر الوزاري الثالث القاري حول مكافحة الإرهاب الذي يضم ممثلين لـ25 دولة في ضواحي بوجوتا.

وفرضت الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي حظراً نفطياً على فنزويلا، لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل.

وفي بداية أغسطس/آب، أمر ترامب بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل مع السلطة الاشتراكية.

