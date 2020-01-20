ترامب يحث "الشيوخ" على رفض مساءلته ويصفها بإهانة للدستور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أ ف ب

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غداً.



ودعت إفادة ترامب، قبل محاكمته بمجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وجاء في الملخص "ينبغي أن يسارع مجلس الشيوخ لرفض هاتين التهمتين الباطلتين وتبرئة الرئيس".

كما وصف الملخص التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية". وقال إن تهمة تعطيل عمل الكونجرس "سخيفة وخطيرة".

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وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس الماضي، رسمياً إجراءات محاكمة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.





ويقول الديمقراطيون إن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا، للإعلان عن تحقيق ضد جو بايدن المرشح البارز لخوض الانتخابات ضد ترامب في انتخابات هذا العام، بما في ذلك عن طريق إلغاء اجتماع بالبيت الأبيض ومساعدات عسكرية حيوية في ظل نزاع مع روسيا.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد ثوانٍ من إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، أسماء فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً".

وبعد يوم من هذه التغريدة تسربت أخبار صحفية أن الرئيس ترامب ضم إلى قائمة المدافعين عنه 5 محامين جدد، ليصل إجمالي العدد إلى 13 محامياً.