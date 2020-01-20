شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي الوضع في سوريا وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.



وقالت الوزارة في بيان: "جرت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي في حكومة تسيير الأعمال ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار"، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.

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