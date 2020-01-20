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مقتل صحفية يقيل وزيرة بعد أسبوع من تعيينها

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مقتل صحفية يقيل وزيرة بعد أسبوع من تعيينها
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فاليتا

استقالت وزيرة مالطية أمس، مع استمرار الجدل في البلاد فيما يتعلق بالتحقيق بشأن مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

واستقالت جوستين كاروانا وزيرة جزيرة جوزو الشقيقة الصغرى لمالطا، بعد أن كشفت صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا أن زوجها، وهو مسؤول الشرطة البارز سابقا سيلفيو فاليتا، كان قد سافر إلى الخارج لمشاهدة مباراة لكرة القدم مع المشتبه في جريمة القتل، يورجن فينيتش. وقدمت الوزيرة استقالتها بعد أسبوع واحد فقط من أداء اليمين الدستورية وزيرة في حكومة رئيس الوزراء الجديد روبرت أبيلا.

يشار إلى أن فاليتا كان نائبا لمفوض الشرطة، وعمل أيضا في إدارة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في مالطا. وأجبر على التنحي عن قضية كاروانا جاليزيا في يونيو 2019، وتقاعد في أغسطس وتوجه إلى الخارج مع فينيتش بعد ذلك بشهر واحد، لمشاهدة مباراة كرة قدم لفريق على ملعب ستانفورد بريدج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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