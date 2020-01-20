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معارك عنيفة تسقط عشرات القتلى بين الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مأرب

قتل عشرات الحوثيين وأسر أكثر من 100 خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، تعد الأعنف بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الإرهابية، بعد يوم واحد من مقتل وجرح المئات في الهجوم الحوثي على مسجد بمأرب.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تمكنت أمس من تحرير جبل الكحل الاستراتيجي الرابط بين ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء وقلبها، وجبل البياض الاستراتيجي، وأنها تواصل الزحف باتجاه مركز مديرية نهم مركز القيادة العامة للحوثيين، وتقترب من تلة الصافح وجبل نبقان الاستراتيجي بحريب نهم وآخر قلاع الميليشيات الحوثية الكبيرة في المديرية، وأطبقت الخناق على عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في الهضاب والوديان والشعاب المختلفة بمناطق المواجهات المشتعلة، وسط انهيارات وخسائر بشرية وعسكرية في صفوف الحوثيين.

وأعلنت قوات الجيش مصرع 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي أبوثابت الهاشمي و13 من مرافقيه، في عملية استدراج نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع من الميليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء،عقب هجوم واسع مدعوم بالتحالف.

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وأشار مصدر ميداني أن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على عناصر الميليشيات بعد تقدمها، وقام بمحاصرتها والاشتباك معها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، موقعا في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بغاراتها تجمعات للميليشيات بمنطقة المدافن بمديرية نهم، وبمنطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال.

في غضون ذلك أسقط الجيش الوطني أمس طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة نهم. وشهدت مناطق الحد الجنوبي لمخلاف العود على الأجزاء الشمالية الغربية لمديرية قعطبة بالضالع، بالإضافة إلى مناطق الشمال الشرقي لمديرية الحشا، نزوح عشرات الأسر، ضمن عملية تهجير واسعة يتعرض لها معظم المناطق المحيطة بجبهات القتال التي تخوض معاركها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

إلى ذلك اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، دون ذكر تفاصيل ومكان مقتله.

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