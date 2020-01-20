ظريف يلوح بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس بالانسحاب من «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير المنطقية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فإننا سننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وكانت الخارجية الإيرانية هددت «بإجراء قوي ومختلف» إذا لم تتغير طريقة تعامل الأوروبيين مع الملف النووي للجمهورية الإسلامية.
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