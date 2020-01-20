بعد قمة برلين.. تفاصيل لقاء سفير واشنطن في ليبيا بحفتر والسراج





بعد يوم واحد من قمة برلين برئاسة فلادمير بوتين الرئيس الروسي وعدد من قادة الدول على رأسهم الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقد السفير الأمريكي في ليبيا اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حسبما ذكرت السفارة الأمريكية.

كما شارك في اجتماع برلين قادة وممثلون عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

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وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "التقى السفير ريتشارد نورلاند، بعد قمة برلين أمس الأحد، كل من السراج وحفتر، في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم".

وتابعت: "هدف اللقاءات هو معرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر"، مضيفة: "الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود، التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.