مستشفى دار الأمل: كل الأمور المزعومة حول المبالغ والعلاقات هي من نسج الخيال

اشار مدير العلاقات العامة في مستشفى دار الأمل الدكتور ركان علام تعليقا على "ما ورد أمس على وسائل التواصل الاجتماعي في مقال أقل ما يقال عنه إنه يفتقر إلى الموضوعية ومن نسج الخيال"، الى انه "مع الاحتفاظ بحقنا في الادعاء على من يلزم، نعلم ويعلم الجميع أن الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يبتعدان في أكثر الاحيان عن الحقيقة".
أضاف: "إن دولة الرئيس نبيه بري كان راعيا لعمل المستشفى منذ الانطلاقة الاولى، هو وسائر المسؤولين والوزراء من منطقتنا ومن خارجها، اولوا المستشفى اهتمامهم على اعتبار انه منارة رائدة في رفع الحرمان الصحي عن منطقة بعلبك الهرمل".
وأشار إلى أن "كل الأمور المزعومة حول المبالغ والعلاقات هي من نسج الخيال"، وقال: "إن مؤسستنا المذكورة دار الأمل الجامعي، وخلافا لغيرها من المستشفيات، لم تقبض مستحقاتها منذ عام 2009 من وزارة الصحة العامة".
وختم: "لا علاقة لنا بمستحقات المستشفيات الأخرى، حيث أننا غير قادرين على تحصيل مستحقاتنا اصلا. ولذلك، أطلب وبصدق دعم هذه المؤسسة الانسانية لا التشويش عليها وتوخي الدقة والموضوعية في نشر الاخبار".
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