مستشفى دار الأمل: كل الأمور المزعومة حول المبالغ والعلاقات هي من نسج الخيال

اشار مدير العلاقات العامة في ​مستشفى دار الأمل​ الدكتور ركان علام تعليقا على "ما ورد أمس على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في مقال أقل ما يقال عنه إنه يفتقر إلى الموضوعية ومن نسج ​الخيال​"، الى انه "مع الاحتفاظ بحقنا في الادعاء على من يلزم، نعلم ويعلم الجميع أن الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يبتعدان في أكثر الاحيان عن الحقيقة".

أضاف: "إن دولة الرئيس ​نبيه بري​ كان راعيا لعمل المستشفى منذ الانطلاقة الاولى، هو وسائر المسؤولين والوزراء من منطقتنا ومن خارجها، اولوا المستشفى اهتمامهم على اعتبار انه منارة رائدة في رفع الحرمان الصحي عن منطقة ​بعلبك الهرمل​".

وأشار إلى أن "كل الأمور المزعومة حول المبالغ والعلاقات هي من نسج الخيال"، وقال: "إن مؤسستنا المذكورة دار الأمل الجامعي، وخلافا لغيرها من ​المستشفيات​، لم تقبض مستحقاتها منذ عام 2009 من ​وزارة الصحة العامة​".

وختم: "لا علاقة لنا بمستحقات المستشفيات الأخرى، حيث أننا غير قادرين على تحصيل مستحقاتنا اصلا. ولذلك، أطلب وبصدق دعم هذه المؤسسة الانسانية لا التشويش عليها وتوخي الدقة والموضوعية في نشر ​الاخبار​".