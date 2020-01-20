جرافة لوزارة الاشغال العامة تعمل على فتح طريق فنيدق القموعة

أفاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ اعالي عكار خالد ديبتعمل، بأن "جرافة تابعة ل​وزارة الاشغال العامة والنقل​ على ​فتح طريق​ ​فنيدق​ -القموعة بمؤازرة من شرطة ​بلدية فنيدق​". وأشار ديب في تصريح له، الى ان "الثلوج تتساقط بغزارة على المرتفعات الجبلية كافة اعتبارا من 1300 متر وما فوق"، محذرا من "سلوك ​الطرقات الجبلية​ ليلا ومع ساعات الصباح الاولى". إضغط للمزيد

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