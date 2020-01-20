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مذكرة توقيف في حق جورج القزي وجلسة استجواب لسرور الأربعاء

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أصدر قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ بسام الياس الحاج مذكرة توقيف وجاهية في حق جورج ناجي القزي، الذي كان أوقف من قبل ​مخابرات الجيش​ بعد إقدامه على القيام بأعمال شغب وتخريب في مدينة ​جونيه​ وجوارها خلال شهري كانون الأول الماضي وكانون الثاني الحالي.

وحدد جلسة لإستجواب محمد واكد سرور الاربعاء المقبل بالجرم نفسه.

وكان سجل ​اعتصام​ من قبل مجموعة من ​الحراك المدني​ قبل ظهر اليوم أمام ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ تضامنا مع الموقوفين القزي وسرور.

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