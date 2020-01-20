أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الياس الحاج مذكرة توقيف وجاهية في حق جورج ناجي القزي، الذي كان أوقف من قبل مخابرات الجيش بعد إقدامه على القيام بأعمال شغب وتخريب في مدينة جونيه وجوارها خلال شهري كانون الأول الماضي وكانون الثاني الحالي.
وحدد جلسة لإستجواب محمد واكد سرور الاربعاء المقبل بالجرم نفسه.
وكان سجل اعتصام من قبل مجموعة من الحراك المدني قبل ظهر اليوم أمام قصر العدل في بعبدا تضامنا مع الموقوفين القزي وسرور.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة توقيف في حق جورج القزي وجلسة استجواب لسرور الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.