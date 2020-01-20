النشرة: القوى الامنية توقف متهم بإشعال زنار من النار امام اوجيروا في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "اقدام ​القوى الامنية​ على ايقاف الناشط اللبناني من حراك صيدا (م.ا)، حيث تم ايداعه بنظارة مخفر ​صيدا القديمة​ بناء لإشارة ​القضاء​ المختص وذلك على خلفية تواجد سيارته عند مدخل هيئة اوجيروا في صيدا لحظة إشعال زنار من النار امامها ليل الأحد - الاثنين وفق ما اظهرته صور التقطتها كاميرات المراقبة".

هذا ودعا بعض الناشطين الى وقفة تضامنية مع الناشط امام مخفر صيدا القديمة في ​ساحة النجمة​ وسط المدينة.