افاد مراسل النشرة في صيدا، عن "اقدام القوى الامنية على ايقاف الناشط اللبناني من حراك صيدا (م.ا)، حيث تم ايداعه بنظارة مخفر صيدا القديمة بناء لإشارة القضاء المختص وذلك على خلفية تواجد سيارته عند مدخل هيئة اوجيروا في صيدا لحظة إشعال زنار من النار امامها ليل الأحد - الاثنين وفق ما اظهرته صور التقطتها كاميرات المراقبة".
هذا ودعا بعض الناشطين الى وقفة تضامنية مع الناشط امام مخفر صيدا القديمة في ساحة النجمة وسط المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوى الامنية توقف متهم بإشعال زنار من النار امام اوجيروا في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.