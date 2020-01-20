جنبلاط اكد انه مع اعطاء الروس امتياز بمصفاة الشمال: لماذا لا نصر على فتح مطار القليعات؟

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد ت​الحريري​ في ​بيت الوسط​، الى انه "علينا التفكير بهدوء بعيدا عن الانفعال والعواطف، ونعود فيه الى الماضي الذي كنا وسنبقى في هذا البيت، ونحن على مشارف ​14 شباط​ نتذكر ذلك اليوم الاسود، واليوم نواجه اياما اصعب اقتصاديا".

وتوجه جنبلاط للحراك الجديد بالقول "​العنف​ لا يخدم، وكلامي وكلام الحريري عن ​بيروت​ ليس دفاعا عن الحجارة بل عن اهل بيروت، واذا كان غالب من جاء من ​الشمال​ اقول ان هناك مرافق من ذهب في الشمال اذا تم الاهتمام بها، لا سيما المرفا الذي وسعه الوزير السابق ​غازي العريضي​، وهذا المرفأ يخدم تاريخيا الشمال اللبناني و​سوريا​ و​العراق​، وهناك المصفاة ايضا، وانا مع اعطاء امتياز للروس في المصفاة كي تعود المصفاة كما كانت في الماضي امتيازا للبريطانيين في عشرينات القرن الماضي".

وسال جنبلاط "لماذا لا نفتح ونصر على فتح ​مطار القليعات​ ويكون هناك حركة اقتصادية ضخمة تريح الشمال، ونتمنى لهم اذا تمكنوا من تشكيل هذه ​الحكومة​ كل التوفيق وهذه افكار لهم، ونحن سنؤيد كل فكرة تنموية اصلاحية".

وردا على سؤال اذا كان يريد ان يكون في مواجهة الحكومة الحالية، قال "لكل حادث حديث"، واوضح انه اليوم هناك حكومة من لون واحد ويتم تعطيل التاليف".

اضاف جنبلاط "اذا كان الثوار يريدون الرد على حدث الثلاثاء بعد ان تم الهجوم على ​المصارف​ (اي الهجوم على ​مجلس النواب​ و​القوى الامنية​) هو تصرف خطأ، ودعا للعودة للحراك الاساسي والسلمي".