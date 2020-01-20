النشرة: تدني ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط الامطار بغزارة في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "تدني ملحوظ في ​درجات الحرارة​ وتساقط ​الامطار​ بغزارة في بعض الأحيان، وتساقط حبات البرد مصحوبة بعواصف رعدية على مختلف المناطق ضمن نطاق صيدا، بينما شهدت قرى شرق صيدا تساقط كثيف لحبات البرد لا سيما في منطقة كفرجرة التي ارتدت اللون الابيض لبعض الوقت ولأول مرة منذ سنوات فيما تشكلت ​السيول​ على جوانب الطرقات".

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