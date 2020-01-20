أعلن رئيس ​هندوراس​ خوان ​أورلاندو​ هرنانديز، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تصنيف هندوراس ​حزب الله​ رسميا كمنظمة إرهابية". وتنضم هندوراس بذلك إلى عدد من الدول التي أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وعلى رأسها ​بريطانيا​، ​أميركا​، كندا، ​الارجنتين​، ​استراليا​، ​فرنسا​، ​هولندا​، ​ألمانيا​، برجواي، ​البحرين​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هندوراس: نعتبر حزب الله رسميا منظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.